Электронная сигарета внезапно взорвалась в сумке мужчины, он получил травмы

В Киеве на проспекте Победы произошел несчастный случай. Пассажир ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета.

Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, потому что пассажир получил травмы. Патрульные оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь.

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У пострадавшего пассажира были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Важно! Электронная сигарета – это альтернатива простым сигаретам. Существует мнение, что вейп безопасен для здоровья. Что нужно знать об электронных сигаретах – читайте по ссылке.

Кстати в США уже зафиксировали смертельный случай от заболевания, вызванного курением электронной сигареты. В штате Иллинойс удвоилось количество госпитализированных людей, у которых выявлены проблемы с дыханием вследствие курения электронных сигарет.

В целом в США с 28 июня по 15 августа было зафиксировано 94 случая легочных заболеваний среди молодых потребителей электронных сигарет, причем 30 из них – в Висконсине.