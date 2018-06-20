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Электронное свидетельство о рождении: что это и как воспользоваться услугой

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Как зарегистрировать малыша онлайн
Как зарегистрировать малыша онлайн / 24 канал

Зарегистрировать новорожденного онлайн в Украине теперь можно прямо в роддоме, – сообщили в Министерстве юстиции. Также родителям малышей будет доступный еще ряд регистрационных услуг.

Напомним, проект по выдаче свидетельств о рождении непосредственно в роддоме стартовал в августе 2015 года. Сейчас эта услуга доступна в 472 роддомах во всех уголках страны.

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Новая инициатива – с планшетами – означает, что регистратор сможет внести сведения о новорожденном почти сразу после рождения, воспользовавшись указанным гаджетом.

Регистрация у кровати матери

Если раньше сервис по получению свидетельства о рождении в родильном занимал сутки, то сейчас это можно сделать за несколько минут, сразу возле кровати молодой мамочки, заявил министр юстиции Павел Петренко.

Итак, к молодой маме прямо в роддоме может прийти регистратор ЗАГСа (при ее желании) – и с помощью планшета провести регистрацию ребенка онлайн. В течение 24 часов родители смогут получить соответствующий документ. Услуга эта – бесплатная. Платно могут предложить заламинировать документ. Но это зависит от желания родителей.

"Планшетный" проект запустили в Киеве. Далее к нему присоединяться медицинские учреждения в областных центрах.

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Какие еще услуги доступны родителям в роддомах

Регистрация малыша – не единственная услуга, которую можно оформить онлайн прямо в роддоме. В связи с большим спросом на услуги регистрации в Минюсте решили их усовершенствовать и сделать удобнее для молодых родителей. Отныне специалисты будут приходить к роженицам с планшетами, и помогут оформить необходимые документы, не выходя из больничной палаты, пояснил глава киевской юстиции Станислав Куценко.

Какие это услуги:

- зарегистрировать место проживания новорожденного;
- подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка;
- записаться в электронную очередь в детский сад.

Процедура такая же, как и при регистрации ребенка: к вам приходит специалист и помогает внести необходимые данные.

Все эти шаги можно сделать самостоятельно, например, через Портал государственных услуг i-Gov. В частности, здесь есть "инструкции":

Как получить помощь в связи с беременностью и родами
Как получить свидетельство о рождении
Выбор имени и фамилии для ребенка
Как получить помощь при рождении ребенка
Как зарегистрировать место проживания ребенка
Как зарегистрировать ребенка в детский сад

А оформить пособие при рождении можно также через сайт Кабмина, выбрав раздел "Услуги" – "Электронные услуги" – "Социальная защита" – "Помощь при рождении".

Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Новости политики Дети Статьи Публикации Здоровье Беременность и дети Министерство юстиции
Источник: 24 канал
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