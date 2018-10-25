Электронный билет – е-билет – должен заработать в Киеве с 1 ноября. В чем его преимущества и как он будет работать – выяснили журналисты 24 канала.

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что электронный билет будет единым для всех видов коммунального общественного транспорта города и им будет "очень удобно пользоваться". До конца октября столичные коммунальщики должны завершить процесс установки валидаторов – устройств, которые будут осуществлять собственно расчет за проезд. А дальше – сплошное удобство для пассажиров. По крайней мере, так оно выглядит в теории.

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Как будет действовать е-билет

В каждом автобусе, тройлебусе и трамвае будет установлено 3-5 валидаторов, в зависимости от размера транспортного средства.

Расплатиться за поездку можно будет:

1. Специальным талончиком с QR-кодом. Продавать такие будут в IBox (которые должны установить на каждой остановке), банковских терминалах, киосках "Союзпечать" и Т-киосках.

2. Специальной пластиковой картой – похожей на карту метро (но не той же самой). Приобретя такую карточку, на нее можно будет "закинуть" деньги за определенное количество поездок. Чем больше поездок – тем дешевле проезд, как и в метро.

3. Банковской картой. С 31 марта обещают расчет также картам с системой PayPass и PayWay.

4. "Карточкой киевлянина". С ней каждый проезд будет стоить на 50 копеек меньше.

С 1 ноября начнется тестовый период е-билета. Продлится он, ориентировочно, три месяца.

Цена е-билета

Разовый проезд – 8 гривен. Пока что никаких последующих повышений в КГГА не анонсировали. Кроме того, будут скидки для тех, кто будет оплачивать большое количество поездок, и для владельцев "Карточки киевлянина".

Специальную пластиковую карточку (без записанных поездок) нужно будет купить отдельно, предварительно ее стоимость 40-50 грн – это единовременная плата за приобретение.

Что будет с льготниками?

Относительно действия льготного проезда, пользования проездными билетами, нет никакой информации о том, что их отменят. Электронный билет – это просто новая современная форма оплаты проезда, а не изменение системы.

Ожидается, что е-билет городские власти Киева представят официально. Тогда журналисты 24 канала выяснят – есть ли тут нюансы и "подводные камни".

Напомним, в начале 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому систему электронного билета в общественном транспорте сможет внедрить любой город, исходя из собственных потребностей и пожеланий жильцов, а не по указке "сверху".

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