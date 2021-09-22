Это объясняют нежеланием компаний платить налоги за свою деятельность. Соответствующее решение приняли на сессии горсовета Днепра 22 сентября.

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Существуют только в интернете

Речь идет не только об электросамокатах, но и других устройствах для передвижения. В частности, будут забирать с улиц сигвеи и гироскутеры.

Это решение прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он сказал, что сейчас в город зашли транснациональные компании, которые существуют только в интернете. При этом предприниматели якобы не платят налоги в городской бюджет. Однако неизвестно, о каких именно компаниях говорил мэр.

Они разбрасывали эти электросамокаты по улицам, и когда к ним обратились сотрудники мэрии, никто не отвечал ни на звонки, ни на емейлы. То есть они работают, а собственников нет. Поэтому все, что находится на улицах без документов, – это находка,

– сказал Филатов.

Также мэр добавил, что электросамокаты будут забирать на площадку для временного хранения. Если их владельцы придут и согласятся платить налоги, устройства вернутся на улицы города.

Не слишком подходят для Украины

Следует отметить, что все чаще самокаты в Украине рассматривают как проблему. Хотя этот вид транспорта является экологичным, мобильным и удобным, он оказался достаточно опасным для всех участников движения.

Инфраструктура большинства украинских городов вообще не приспособлена даже к велосипедам, не говоря уже о новых средствах передвижения, которые стали популярными. Кроме этого, в нашем законодательстве даже не определен правовой статус электросамокатов.