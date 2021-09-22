Электросамокаты исчезнут с улиц Днепра: будут забирать на штрафплощадки

В Днепре арендные электросамокаты международных компаний начнут забирать на штрафплощадки. Там они будут стоять до момента, пока не появятся их владельцы.

Это объясняют нежеланием компаний платить налоги за свою деятельность. Соответствующее решение приняли на сессии горсовета Днепра 22 сентября.

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Существуют только в интернете

Речь идет не только об электросамокатах, но и других устройствах для передвижения. В частности, будут забирать с улиц сигвеи и гироскутеры.

Это решение прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он сказал, что сейчас в город зашли транснациональные компании, которые существуют только в интернете. При этом предприниматели якобы не платят налоги в городской бюджет. Однако неизвестно, о каких именно компаниях говорил мэр.

Они разбрасывали эти электросамокаты по улицам, и когда к ним обратились сотрудники мэрии, никто не отвечал ни на звонки, ни на емейлы. То есть они работают, а собственников нет. Поэтому все, что находится на улицах без документов, – это находка,

– сказал Филатов.

Также мэр добавил, что электросамокаты будут забирать на площадку для временного хранения. Если их владельцы придут и согласятся платить налоги, устройства вернутся на улицы города.

Не слишком подходят для Украины

Следует отметить, что все чаще самокаты в Украине рассматривают как проблему. Хотя этот вид транспорта является экологичным, мобильным и удобным, он оказался достаточно опасным для всех участников движения.

Инфраструктура большинства украинских городов вообще не приспособлена даже к велосипедам, не говоря уже о новых средствах передвижения, которые стали популярными. Кроме этого, в нашем законодательстве даже не определен правовой статус электросамокатов.