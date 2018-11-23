Энергогенерирующие компании Украины хотят принять решение о росте тарифа на электроэнергию для потребителей на 15%. Так, стоимость света может расти уже с 1 января 2019 года.

Об этом рассказала глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, сообщает "Громадское".

В частности, соответствующие предложения в Нацкомиссию прислали "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и владельцы украинских теплоэлектростанций.

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Сегодня (23 ноября) будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения – оптовая рыночная цена электрической энергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%,

– сказала Кривенко.

В частности, "Энергоатом", который управляет украинскими атомными электростанциями, хочет повысить стоимость атомной электроэнергии на 65%. По словам председателя НКРЭКП, это приведет к тому, что рентабельность таких электростанций составит 38% и они за год смогут получить дополнительно 27 миллиардов гривен.

Одновременно "Укрэнерго", которая управляет гидроэлектростанциями Украины, хочет поднять стоимость своей энергии на 46%, а украинские теплоэлектростанции – на 21%.

"Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", – подчеркнула Кривенко.