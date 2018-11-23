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      Электростанции хотят поднять тариф на свет в Украине

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      Тариф на свет в Украине хотят поднять с 1 января 2019 года
      Тариф на свет в Украине хотят поднять с 1 января 2019 года / Иллюстративное фото

      Энергогенерирующие компании Украины хотят принять решение о росте тарифа на электроэнергию для потребителей на 15%. Так, стоимость света может расти уже с 1 января 2019 года.

      Об этом рассказала глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, сообщает "Громадское".

      В частности, соответствующие предложения в Нацкомиссию прислали "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и владельцы украинских теплоэлектростанций.

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      Сегодня (23 ноября) будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения – оптовая рыночная цена электрической энергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%,
      – сказала Кривенко.

      В частности, "Энергоатом", который управляет украинскими атомными электростанциями, хочет повысить стоимость атомной электроэнергии на 65%. По словам председателя НКРЭКП, это приведет к тому, что рентабельность таких электростанций составит 38% и они за год смогут получить дополнительно 27 миллиардов гривен.

      Одновременно "Укрэнерго", которая управляет гидроэлектростанциями Украины, хочет поднять стоимость своей энергии на 46%, а украинские теплоэлектростанции – на 21%.

      "Будем принимать решение, защищая интересы потребителя", – подчеркнула Кривенко.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Тарифы коммунальные услуги Электроэнергия
      Источник: 24 Канал
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