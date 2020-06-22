Задержки зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова – государственном заводе "Электротяжмаш" – стали причиной забастовки рабочих.

Как сообщает телеграмм-канал "Харьков News", сотрудники госпредприятия не вышли на работу и, собравшись возле административного корпуса "Электротяжмаша", обвиняют исполняющего обязанности гендиректора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния. "На Электротяжмаше забастовка, люди остались без зарплаты... Денег нет. И.о. гендиректора завода "Электротяжмаш" Бусько довел предприятие до предбанкротного состояния", – сообщает "Харьков News" с места событий.

Ранее достоянием СМИ стала оперативная управленческая отчетность предприятия, которая свидетельствует о его тяжелом экономическом положении: предприятие задолжало поставщикам и банкам-кредиторам более полумиллиарда гривен, его счета арестованы по судебным искам за долги, впервые за многолетнюю историю у "Электротяжмаша" возникли налоговые долги перед бюджетами, а схемы разграбления завода менеджментом стали поводами для уголовных дел и обысков, зарплаты задерживаются более, чем на 2-3 месяца, долги перед сотрудниками превышают 34,2 млн грн.

Эксперты также констатируют серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 году. По состоянию на сегодняшний день "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд. грн), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд грн, а это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 год.

Деятельность менеджмента "Электротяжмаша" и состояние завода создают взрывоопасную ситуацию для социально-экономической ситуации в Харькове и регионе, что может стать основанием для кадровых выводов не только в отношении и.о. гендиректора, но и главы ХОГА Алексея Кучера, который допустил рост напряженности в регионе накануне местных выборов. "Обращались к Кучеру, чтобы в администрации как-то вмешались и решили ситуацию. Однако в ХОГА только написали какие-то письма в Офис президента и Кабмин. Пол года прошло и тишина. Но мы же – государственное предприятие", – возмущается в разговоре с представителем харьковского СМИ участник забастовки.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Много лет предприятие входило в список стратегических – которые не подлежат приватизации. В октябре 2019 года Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" Фонду государственного имущества Украины для подготовки к приватизации. Глава ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 года и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко отказался от своих слов и сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует длительного времени. По оценкам экономических экспертов, учитывая нынешнее состояние завода "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Напомним, что заводом с конца ноября 2019 г. руководит назначенный экс-премьером Гончаруком и.о. генерального директора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского облсовета и бывший топменеджер предприятий группы Метинвест Рината Ахметова, по слухам, близкий к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому. В СМИ активно обсуждается будущее увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы ФГИ из-за недостаточно эффективной работы.