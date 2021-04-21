В электротранспорте Одессы введут оплату через QR-код
В электротранспорте Одессы должны вскоре ввести оплату через QR-коды. Городской совет уже ведет переговоры с банком о бесконтактной оплате в троллейбусах и трамваях.
Источник:фейсбук Петра Обухова
Похожая система уже несколько лет работает во Львове, Виннице, Житомире, и других городах. QR-коды для проезда создают совместно с "Приватбанком".
К теме В Одессе может подорожать проезд: сколько будет стоить поездка в маршрутке
Что известно о QR-кодах для оплаты проезда в Одессе
Петр Обухов, одесский депутат в своем фейсбуке отметил, что переговоры с банком уже на стадии подписания договора.
Это позволит разместить в каждом вагоне электротранспорта уникальный QR-код.
Сканировать его можно только с приложением этого банка, но оплату можно осуществлять со счетов других банков.
Проект хорош тем, что его можно внедрить очень быстро. Я надеюсь, что уже через пару месяцев это заработает. Это, конечно, не настоящий электронный билет, но оплата по безналу давно нужна,
– объяснил чиновник.
Он также добавил, что билет, купленный по QR-коду надо будет показать водителю или кондуктору на экране смартфона.
Поделиться новостью