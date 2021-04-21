В электротранспорте Одессы должны вскоре ввести оплату через QR-коды. Городской совет уже ведет переговоры с банком о бесконтактной оплате в троллейбусах и трамваях.

Похожая система уже несколько лет работает во Львове, Виннице, Житомире, и других городах. QR-коды для проезда создают совместно с "Приватбанком".

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Что известно о QR-кодах для оплаты проезда в Одессе

Петр Обухов, одесский депутат в своем фейсбуке отметил, что переговоры с банком уже на стадии подписания договора.

Это позволит разместить в каждом вагоне электротранспорта уникальный QR-код.

Сканировать его можно только с приложением этого банка, но оплату можно осуществлять со счетов других банков.

Проект хорош тем, что его можно внедрить очень быстро. Я надеюсь, что уже через пару месяцев это заработает. Это, конечно, не настоящий электронный билет, но оплата по безналу давно нужна,

– объяснил чиновник.

Он также добавил, что билет, купленный по QR-коду надо будет показать водителю или кондуктору на экране смартфона.

Обратите внимание! Оплата проезда через QR-код – это только первый шаг к внедрению э-билета. Во Львове уже закупили и установили первую партию валидаторов для системы электронного билета, которую планируют ввести уже в начале 2022 года.