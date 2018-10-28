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      Элина Свитолина: что нужно знать о самой титулованной теннисистке в истории Украины

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      Элине Свитолиной – 24: успехи лучшей теннисистки Украины
      Элине Свитолиной – 24: успехи лучшей теннисистки Украины / 24 Канал

      28 октября украинская теннисистка Элина Свитолина одержала фееричную победу в драматичном финале Итогового турнира WTA в Сингапуре. Что надо знать о самой титулованной украинской теннисистке.

      Украинка уверенно шагает по ступеням карьерной лестницы, завоевывая все новые награды и титулы.

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      Что стоит знать об успехах Элины Свитолиной?

      Она родилась в спортивной семье и задатки стать успешной спортсменкой в ней родители видели еще с детства.

      В 2007 семья Свитолиных переезжает из Одессы в Харьков, где 13-летняя Элина стала воспитанницей авторитетного специалиста в украинском теннисе Андрея Луценко.

      Позже ей повезло учиться в академии известной бельгийской теннисистки, олимпийской чемпионки Жустин Энен.

      Еліна Світоліна навчалась в академії Жустін Енен

      Жустин Энен и Элина Свитолина

      В 16 – Свитолина стала второй украинкой (первой была Екатерина Бондаренко), которая победила на юниорском Ролан Гарросе.

      Свой первый взрослый турнир Элина выиграла уже в 19. Тогда, в 2013-м, она завоевала свой первый титул во взрослом туре WTA, став обладательницей Кубка Баку, а уже через год сумела его защитить.

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      2014-2017 стали сейчас наиболее плодотворными годами в карьере украинской теннисистки. За это время она более 10 раз побеждала в матчах против соперников из ТОП-10 мирового рейтинга.

      На Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро Свитолиной удалось преодолеть тогдашнюю первую ракетку мира Серену Уильямс.

      Еліна Світоліна здолала Серену Вільямс на Олімпіаді в Ріо
      Элина Свитолина одолела Серену Уильямс на Олимпиаде в Рио

      А после Олимпиады украинке удавалось трижды обыгрывать новую лучшую теннисистку мира немку Анжелик Кербер.

      В 2017-м Элина не останавливалась на достигнутом. С начала года ей удалось победить сразу на 5 турнирах в Тайпее, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто.

       

      Grazie Roma️? #8 @internazionalibnlditalia

      Допис, поширений Elina Svitolina?? (@elisvitolina)

      Январь 2017-го она начала с нового достижения для женского тенниса Украины – впервые в истории украинка поднялась на высокую 13-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Однако, как оказалось впоследствии, для Свитолиной это был далеко не предел.

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      Уже в мае она стала шестой самой лучшей в мире, а в августе повторила достижение лучшего украинца Андрея Медведева и ворвалась в ТОП-5 сильнейших теннисисток мира, заняв четвертую строчку. А накануне своего дня рождения, 11 сентября 2017, Свитолина установила абсолютный рекорд в истории украинского тенниса – она заняла третье место в одиночном разряде в международном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такой высокой позиции украинцы не занимали ни в женском, ни в мужском теннисе.

      В начале сентября 2017-го украинке удалось побить еще один рекорд титулованного Андрея Медведева, но уже в другой категории – по сумме премиальных.

      Еліна Світоліна найбільш високооплачувана тенісистка в історії України
      Элина Свитолина – самая высокооплачиваемая теннисистка в истории Украины

      По подсчетам специалистов, по состоянию на 2017 сумма всех её призовых с начала карьеры составляла примерно 7 миллионов долларов США. В то время, как Андрей Медведев за свою карьеру в целом заработал 6 721 598 американских долларов. Он, к слову, повесил ракетку на гвоздь еще в далеком 2001-ом.

      Одной из громких побед Свитолиной в прошлом году стал триумф 13 августа над титулованной теннисисткой из Дании Каролин Возняцки. Тогда украинка завоевала Кубок турнира Premier 5 в канадском Торонто.

      Смотрите победную партию Элины Свитолиной над Каролин Возняцки:

      Кубок с Торонто стал пятым трофеем в сезоне и украинка в свои 23 никак не планировала останавливаться.

      Сезон 2018 года Свитолина начала, выиграв турнир Brisbane International в Австралии.

      В четвертьфинале и полуфинале этого соревнования украинка обыграла двух соперниц из первой десятки мирового рейтинга.

      После Australian Open 2018 Свитолина вновь прочно закрепилась на третьей строчке WTA – рейтинга сильнейших теннисисток планеты. Что интересно, в 1/16 этого турнира было украинское дерби, где Элина Свитолина победила 15-летнюю украинскую сенсацию Марту Костюк.

      Світоліна Костюк теніс
      Две украинки Элина Свитолина и Марта Костюк сошлись в 1/16 Australian Open 2018//Getty images

      В феврале второй раз подряд она торжествовала на Dubai Tennis Championships, в финале которого легко одолела россиянку Дарью Касаткину.

      В мае 2018-го Элина Свитолина во второй раз подряд выиграла Italian Open, в решающем поединке поиздевавшись над первой ракеткой мира Симоной Халеп.

      via GIPHY

      В начале сентября стало известно, что Элина Свитолина попрощалась со своим тренером Тьерри Асьоном.

      Украинка сотрудничала с французом более полутора года и за время их совместной работы ей удавалось подниматься в топ-3 мирового рейтинга.

      В начале года Элина призналась, что сейчас ее сердце свободно. Длительное время украинская теннисистка встречалась с английским спортсменом Рисом Топли.

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      Сейчас Свитолина часто принимает участие в рекламных кампаниях, снимается для глянцевых журналов и находит время для отдыха, о чем регулярно отчитывается на своих страницах в соцсетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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      28 октября 2018 года Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре. Она является второй чемпионкой (после Серены Уильямс) в истории этого турнира, которая не проиграла ни одного матча.

      Світоліна перемога Підсумковий турнір Сінгапур

      Элина Свитолина одержала победу на Итоговом турнире WTA 2018

      Кто такая Элина Свитолина: смотрите видео

      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: LifeStyle Новости Украины Спорт Элина Свитолина Теннис Публикации Статьи
      Источник: 24 Канал
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