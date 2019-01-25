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      Элина Свитолина и Марина Бех снялись в эротической фотосессии: фото 18+

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      Свитолина в эротической фотосессии для журнала XXL
      Свитолина в эротической фотосессии для журнала XXL / XXL

      Украинские спортсменки Элина Свитолина и Марина Бех снялись в эротической фотосессии для журнала XXL. Они украсят календарь журнала на 2019 год. Кроме них, на фото еще десять известных украинок.

      При этом Свитолина попала еще на обложку этого календаря от XXL.

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      Стоит добавить, что букмекеры принимали ставки, появится ли Элина Свитолина в эротическом журнале до конца 2018 года. Относительно Марины Бех, то в свое время она заявляла, что не согласится сниматься обнаженной.

      Элина Свитолина

      Марина Бех

      "В этом году каждую девушку сняли в ванной, наполненной водой разных оттенков. Подчеркнуть женственность и красоту девичьих тел, а заодно задать праздничное настроение помогли цветы, шары и метафан", – говорится в описании к календарю.

      Кроме Марины Бех и Элины Свитолиной, календарь украсили фото Славы и Виктории из дуэта "НеАнгелы", DJ Nana, Светланы Тимошевской, Леси Никитюк, Ольги Бурцевой Валентины Назарчук, Emma D, Анастасии Беличенко и Валерии Рябченко.

      Анастасия Беличенко

      Ольга Бурцева

      Emma D

      DJ Nana

      Валентина Назарчук

      Леся Никитюк

      Валерия Рябченко

      Слава из дуэта "НеАнгелы"

      Виктория  из дуэта "НеАнгелы""

      Свнетлана Тимошевская

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      Теги: Спорт LifeStyle Леся Никитюк Елина Свитолина Марина Бех
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 25 января
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