Элина Свитолина эффектно продемонстрировала свои мышцы: видео
Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина продолжает плодотворно готовиться к старту нового сезона.
Лучшая украинская теннисистка проводит много тренировок в тренажерном зале.
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Элина в своем Instagram поделилась видео после одной из тренировок. Свитолина, как профессиональная бодибилдерша, показала свои мышцы рук и плеч.
Напомним, что Элина также выставила в социальные сети видео зажигательного танца во время тренировки.
Источник: 24 Канал
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