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      Элина Свитолина эффектно продемонстрировала свои мышцы: видео

      114 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / InSports.Men

      Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина продолжает плодотворно готовиться к старту нового сезона.

      Лучшая украинская теннисистка проводит много тренировок в тренажерном зале.

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      Элина в своем Instagram поделилась видео после одной из тренировок. Свитолина, как профессиональная бодибилдерша, показала свои мышцы рук и плеч.

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Before .... and after Xmas feels ?

      Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

       

      Напомним, что Элина также выставила в социальные сети видео зажигательного танца во время тренировки.

      Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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