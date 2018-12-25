Элина Свитолина эффектно продемонстрировала свои мышцы: видео

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина продолжает плодотворно готовиться к старту нового сезона.

Лучшая украинская теннисистка проводит много тренировок в тренажерном зале.

Читайте также: Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото

Элина в своем Instagram поделилась видео после одной из тренировок. Свитолина, как профессиональная бодибилдерша, показала свои мышцы рук и плеч.

Напомним, что Элина также выставила в социальные сети видео зажигательного танца во время тренировки.