Элина Свитолина назначила нового главного тренера: кто он

Победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина назвала своего нового главного тренера в ходе пресс-конференции, которая проходит в Киеве.

Бывший спарринг-партнер Элины Свитолиной Эндрю Беттлс стал новым главным тренером украинки.

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Главным тренером будет Эндрю Беттлс. Это мое решение. Также будет новый фитнес-тренер, который будет базироваться в Лондоне. Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами,

– цитирует Свитолину Sport.ua.

Напомним, Элина Свитолина недавно прекратила сотрудничество с Ником Савиано. Он вошел в команду украинки после US Open, однако их сотрудничество продлилось всего месяц.

Также Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

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