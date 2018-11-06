14:05
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Элина Свитолина назначила нового главного тренера: кто он

      44 Читати новину українською
      Элина Свитолина и Эндрю Беттлс
      Элина Свитолина и Эндрю Беттлс

      Победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина назвала своего нового главного тренера в ходе пресс-конференции, которая проходит в Киеве.

      Бывший спарринг-партнер Элины Свитолиной Эндрю Беттлс стал новым главным тренером украинки.

      Читайте также: Элина Свитолина: что надо знать о титулованной теннисистке в истории Украины

      Главным тренером будет Эндрю Беттлс. Это мое решение. Также будет новый фитнес-тренер, который будет базироваться в Лондоне. Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами,
      – цитирует Свитолину Sport.ua.

      Напомним, Элина Свитолина недавно прекратила сотрудничество с Ником Савиано. Он вошел в команду украинки после US Open, однако их сотрудничество продлилось всего месяц.

      Также Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко подает в отставку: что успел сделать на посту
      сегодня , 13:10 Луценко подает в отставку: что успел сделать на посту
      Інна Жолобович
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 14:03 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      Смерть Катерини Гандзюк: чи зміниться українська Феміда?
      сегодня , 12:47 Смерть Катерини Гандзюк: чи зміниться українська Феміда?
      Артем Овдієнко
      Безнаказанность убивает: самые громкие нападения на активистов за последние годы
      сегодня , 10:16 Безнаказанность убивает: самые громкие нападения на активистов за последние годы
      Євгенія Мазур
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кристиан Ванде Вельде - победитель домашней многодневки
       27 августа 2012 , 10:52
      Формула-1: Элисон покинул пост технического директора "Лотуса"
       9 мая 2013 , 12:44
      Цыганык: Блохин должен был уйти вместе со своими помощниками
       21 сентября 2013 , 16:31
      Ордец: Очень приятно забить гол в первой игре
       23 мая 2014 , 01:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук