Элина Свитолина назвала самый тяжелый матч в 2018 году

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем самом тяжелом матче 2018 года.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в интервью WTA, отметила, что для нее самым сложным в нынешнем сезоне был поединок с Каролин Плишковой в Брисбене.

Читайте также: Свитолина второй год подряд победила на выставочном турнире во Франции

Думаю, это был поединок против Каролины Плишковой в Брисбене. Это был полуфинал, была большая битва. Я очень гордилась, что смогла показать лучшую игру и выиграть матч,

– цитирует Свитолину btu.org.ua.

Напомним, Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс. После этой победы украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24