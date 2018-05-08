Элина Свитолина неожиданно вылетела с турнира в Мадриде

Несмотря на статус одной из фавориток на турнире в Мадриде, украинка Элина Свитолина покидает соревнования уже на стадии 1/16 финала, уступив хозяйке турнира Карле Суарес Наварро.

Начала четвертая ракетка мира довольно неоднозначно. Проиграв свою первую подачу, украинка уступала 0:2, однако сумела собраться и выиграть сет 6:2.

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Такую же ситуацию она могла повторить и во втором сете, когда тоже проиграла свою первую подачу и испанка повела 0:2. Свитолиной удалось выровнять игру, однако просто так сдаваться Суарес Наварро не собиралась – все решилось на тай-брейке, где удалось победить испанке 6:7 (3:7).

В третьем сете ключевой стала пятая подача Свитолиной. До этого момента соперницы брали свои подачи, так что счет был равным 4:4. Следовательно, отдав ее сопернице, украинка оказалась на грани вылета. Поэтому во время следующей подачи испанки напряжение в матче зашкаливало – Свитолина не сумела справиться с тремя первыми подачами, а затем Суарес Наварро продавала на матч-поинт. Трижды подряд. И трижды украинка сумела отыграть их. А впоследствии и четвертый матч-поинт. Дважды Свитолина могла переломить ход поединка, однако не смогла. Решающей в этой игре стала сетка. В итоге 6:4 – украинка покидает турнир.

Элина Свитолина – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (3:7), 4:6)

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