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Элина Свитолина опубликовала совместное фото с Льюисом Хэмилтоном

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в соцсети похвасталась фото с пилотом Формулы-1 из команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

Фото было сделано в The All England Lawn Tennis Club – частном клубе в Лондоне, где проходят матчи теннисного Wimbledon.

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Подпись к фото гласит о том, что оба спортсмена до этого не были знакомы.

 

hiiii @lewishamilton ! So nice to meet you ️

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

Теги: Новости спорта Теннис Формула-1 Элина Свитолина
Источник: 24 Канал
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