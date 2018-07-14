Элина Свитолина опубликовала совместное фото с Льюисом Хэмилтоном
Украинская теннисистка Элина Свитолина в соцсети похвасталась фото с пилотом Формулы-1 из команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
Фото было сделано в The All England Lawn Tennis Club – частном клубе в Лондоне, где проходят матчи теннисного Wimbledon.
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Подпись к фото гласит о том, что оба спортсмена до этого не были знакомы.
Источник: 24 Канал
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