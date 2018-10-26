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      Элина Свитолина показала, как восстанавливается после тяжелого матча: пикантное фото

      208 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Украинская теннисистка Элина Свитолина показала болельщикам откровенное фото после яркой победы в 3-м туре Итогового турнира WTA над Каролин Возняцки из Дании.

      После же игры нашу соотечественницу ожидал приятный релакс. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram.

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      "Массаж в шесть рук очень даже кстати. До встречи в субботу", – подписала фото 24-летняя одесситка.


      Элина Свитолина восстанавливается после матча

      Напомним, что Свитолина квалифицировалась в полуфинал с первого места в "Белой группе", и теперь сыграет с теннисисткой, которая заняла второе место в "Красной группе". Ее следующей соперницей может стать американка Слоан Стивенс (два очка после двух матчей), Кики Бертенс из Нидерландов или немка Анжелик Кербер (по одному баллу).

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      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина
      Источник: 24 Канал
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