Элина Свитолина проиграла на Roland Garros

В третьем круге Открытого чемпионата Франции украинской теннисистке Элине Свитолине выпало играть с румынкой Михаэлой Бузарнеску.

В первом сете украинка в начале взяла свою подачу, однако впоследствии три гейма подряд выиграла румынка. Она же в конце сета выиграла еще одну подачу Свитолиной, с первой попытки реализовав сет-пойнт. При этом при счете 3:2 в пользу Базарнеску, украинка могла переломить ход встречи, однако не реализовала брейк-пойнт, и в итоге проиграла гейм.

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Второй сет прошел в напряженной борьбе. Свитолиной некуда было отступать, чтобы пройти дальше в турнире. Она сумела взять одну подачу соперницы, однако сразу же отдала свою в изнурительной борьбе (за гейм было осуществлено 15 подач, а румынка лишь с четвертой попытки реализовала брейк-пойнт). При счете 5:4 в пользу украинки, Свитолина не сумела выиграть свою подачу. А потом еще два гейма.

Свитолина, которая имела возможность стать первой ракеткой мира в случае победы на Roland Garros, покидает турнир уже в третьем круге соревнований.

Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску 0:2 (3:6, 5:7)