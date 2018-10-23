Элина Свитолина прокомментировала вторую победу на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Каролину Плишкову во втором матче Итогового турнира WTA и осталась очень довольна своей игрой.

Особенно удачно украинка провела первый и третий сеты, когда обладала преимуществом над соперницей.

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Это был непредсказуемый матч, я пыталась оставаться сфокусированной и играть очко за очком. Каролина может подавать много эйсов, к этому нужно быть готовой. Я очень счастлива, что так играю сейчас. Это был тяжелый сезон для меня, у меня были небольшие трудности, – цитирует Свитолину издание btu.org.ua.

По результатам двух раундов Свитолина возглавляет "Белую группу". В заключительном раунде группового этапа украинка встретится с Каролин Возняцки (Дания).

Для выхода в полуфинал украинке нужно взять как минимум один сет в Каролин Возняцки или чтобы Каролина Плишкова проиграла Петре Квитовой.

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