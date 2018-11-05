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      Элина Свитолина проведет встречу с болельщиками в Киеве: где и когда

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Getty Images

      Украинская теннисистка Элина Свитолина посетит Киев. Там четвертая ракетка мира встретится с болельщиками, где расскажет о своей победе в Итоговом турнире WTA, поделиться планами на будущее и ответит на вопросы гостей.

      Встреча состоится в пятницу, 9 ноября, в главном холле ТРЦ Гулливер (Киев, площадь Спортивная, 1а) с 18:30 до 20:00. Все желающие смогут пообщаться с Елиной, получить ее автограф или сделать фото на память.

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      Напомним, что 28 октября украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в финале представительницу США Слоан Стивенс, выиграла Итоговый Турнир WTA. Благодаря победе украинка поднялась на 4 место в рейтинге WTA. А также заработала больше всех среди теннисистов в октябре 2018 года.

       

       

      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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