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Элина Свитолина разошлась со своим тренером, который вывел ее в топ-3 мирового рейтинга

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина больше не будет сотрудничать с тренером Тьерри Асьоном. Несмотря на то, что именно за время сотрудничества с французским специалистом Свитолина смогла попасть из топ-3 мирового рейтинга.

Тьерри Асьон был тренером Свитолины 18 месяцев. За это время украинка выиграла восемь турниров WTA (четыре из них – Premier 5 и два турнира Premier), попала в топ-10 мирового рейтинга и даже сумела стать третьей ракеткой мира. Именно благодаря этому Свитолина в 2017 году сыграла на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

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В 2018 году Свитолина сумела победить лишь на трех турнирах – в Брисбене, Дубаи и Риме. Однако на турнирах Grand Slam в украинки пока дела идут не слишком хорошо – они дошла до четвертьфинала на Australian Open, вылетела в третьем круге Roland-Garros, а на Wimbledon – уже в первом круге. На US Open Свитолина дошла до четвертого круга.

"Тем не менее, очень важно закончить любое сотрудничество в нужный момент. Элина и Тьерри приняли совместное решение и по отношению друг к другу, чтобы закончить сотрудничество после Открытого чемпионата США. В настоящее время мы ищем нового тренера для Элины Свитолины и в ближайшее время раскроем его имя", – заявил руководитель спортивного агентства "Top Five" Стефан Гуров.

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Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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