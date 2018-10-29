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      Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира после феерической победы

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      Элина Свитолина снова четвертая ракетка мира
      Элина Свитолина снова четвертая ракетка мира / twitter Elina Svitolina

      Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на четвертую позицию в рейтинге WTA. Все благодаря победе в Итоговом турнире.

      Читайте также: Элина Свитолина победила в финале Итогового турнира WTA

      Свитолина поднялась сразу на три позиции вверх, заняв четвертое место. Украинка обошла Наоми Осаку, Слоан Свитвенс (именно американку Свитолина обыграла в финале Итогового турнира) и Петру Квитову (которая тоже проиграла украинке еще на групповой стадии).

      Стоит добавить, что это не лучший показатель украинки в карьере. В начале 2018 года Свитолина была третьей ракеткой мира.

      Читайте также: Сколько заработала Свитолина за победу в Итоговом турнире WTA: немалая сумма

      Что касается остальных украинок, Леся Цуренко осталась на 27-й позиции, а Даяна Ястремская – на 60-й. Екатерина Козлова и Марта Костюк поднялись на две позиции вверх. Теперь они 104-я и 119-я соответственно. Зато Ангелина Калинина опустилась на одну ступень вниз и теперь 109-я.

      Наибольший рывок вверх среди украинок сделала Даша Лопатецкая. Она поднялась сразу на 217 позиций вверх. 15-летняя теннисистка теперь на 523-й позиции. Все благодаря тому, что теннисистка дошла до полуфинала турнира в канадском Сагне, преодолев перед тем три круга квалификации и еще три круга основного турнира. При этом украинка обыграла четырех теннисисток, которые находились значительно выше нее в рейтинге, в том числе четвертую и шестую сеяных на турнире Наоми Броуди и Джессику Понше соответственно.

       

       

      Теги: Спорт Даяна Ястремская Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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