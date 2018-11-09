Элина Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA
Украинка Элина Свитолина победила в номинации "лучшая теннисистка месяца" в октябре 2018 года на сайте WTA.
Свитолина набрала больше всего голосов, опередив американку Слоан Стивенс, белорусску Арину Соболенко и датчанку Каролин Возняцки.
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Стоит напомнить, что Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, где в финале обыграла Слоан Стивенс, а в группе – Каролин Возняцки.
Источник: 24 Канал
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