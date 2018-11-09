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      Элина Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA

      16 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Фото из соцсетей

      Украинка Элина Свитолина победила в номинации "лучшая теннисистка месяца" в октябре 2018 года на сайте WTA.

      Свитолина набрала больше всего голосов, опередив американку Слоан Стивенс, белорусску Арину Соболенко и датчанку Каролин Возняцки.

      Читайте также: Свитолина заработала больше всех среди теннисистов в октябре: сумма

      Стоит напомнить, что Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, где в финале обыграла Слоан Стивенс, а в группе – Каролин Возняцки.

       

       

      Теги: Элина Свитолина Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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