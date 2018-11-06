Элина Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила высшее отечественное спортивное звание - "Заслуженный мастер спорта Украины".

Удостоверение передал непосредственно спортсменке во время пресс-конференции, посвященной исторической победе Свитолиной, министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

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Напомним, Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA и вернулась на четвертую строчку мирового рейтинга.