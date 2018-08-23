Элина Свитолина украсила обложку модного глянца: фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала главной героиней нового выпуска журнала ELLE Ukraine.

Элина позировала для обложки в черном элегантном платье. На другом кадре звезда изображена на теннисном корте.

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Снимала Свитолину фотограф Анна Гончарова, а за безупречный стиль отвечала Наталья Осадчая.



Элина Свитолина для ELLE Ukraine



Пока в сети доступны только два кадра с фотосессии