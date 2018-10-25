Элина Свитолина в упорной борьбе пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина благодаря победе во втором сете в матче с Каролин Возняцки пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA.

В первом сете решить задачу не получилось – Каролин выиграла со счетом 7:5. Поэтому вторая партия превратилась в решающую: победительница выходила в плей-офф.

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Украинка проигрывала с брейком, затем выровняла ситуацию, а затем имела пять сетболов при счете 6:5. Все же с пятой попытки Свитолина закрыла сет (7:5), а вместе с тем получила путевку в полуфинал Итогового турнира WTA.

В третьей партии благодаря брейк-поинту Элина Свитолина довела матч еще и до победы, подняв статистику личных встреч между соперницами до 4: 1.

Напомним, что в первых двух турах Свитолина победила чешских теннисисток Петру Квитову (6:3, 6:3) и Каролину Плишкову (6:3, 2:6, 6:3). Возняцки в стартовом матче уступила Плишковой (2:6, 4:6), во втором – одолела Квитову (7:5, 3:6, 6:2).

Каролин Возняцки – Элина Свитолина 1:2 (7:5, 5:7, 3:6)

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