Элина Свитолина вылетела в полуфинале турнира в Монреале

Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала Rogers Cup. Элина, которая является прошлогодним триумфатором турнира в Монреале, в одной второй уступила Слоан Стивенс.

Украинка ужасно начала поединок, позволив американке повести 4:0.

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Как не старалась, но спасти партию Свитолина не смогла – 3:6.

Во втором сете борьба была равной. Но в решающий момент американка сумела сделать брейк. И снова победила – 3:6.

В финале Rogers Cup Стивенс сыграет с Симоной Халеп. Это поражение отбросит Свитолину на 7-е место рейтинга WTA.

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