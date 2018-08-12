Элина Свитолина вылетела в полуфинале турнира в Монреале
Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала Rogers Cup. Элина, которая является прошлогодним триумфатором турнира в Монреале, в одной второй уступила Слоан Стивенс.
Украинка ужасно начала поединок, позволив американке повести 4:0.
Читайте также: Украинка Марина Бех завоевала серебряную награду на Чемпионате Европы по легкой атлетике
Как не старалась, но спасти партию Свитолина не смогла – 3:6.
Во втором сете борьба была равной. Но в решающий момент американка сумела сделать брейк. И снова победила – 3:6.
В финале Rogers Cup Стивенс сыграет с Симоной Халеп. Это поражение отбросит Свитолину на 7-е место рейтинга WTA.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии