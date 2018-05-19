Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме
Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Анетт Контавейт в двух сетах и стала первой финалисткой Мастерса в Риме.
Об этом сообщает WTA.
Читайте также: Свитолина снялась в яркой фотосессии
В первом сете Свитолина взяла две подачи соперницы Контавейт, отдав одну свою. Украинская теннисистка победила со счетом 6:4.
Зато во втором сете Элина взяла две подачи Контавейт и также одержала победу – 6:3.
Отмечается, что Контавейт хоть и проводила разящие атаки, но допускала слишком много ошибок, что привело к ее поражению.
В финале в Риме Свитолина сыграет с победительницей пары Симона Халеп – Мария Шарапова.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии