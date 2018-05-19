Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Анетт Контавейт в двух сетах и стала первой финалисткой Мастерса в Риме.

Об этом сообщает WTA.

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В первом сете Свитолина взяла две подачи соперницы Контавейт, отдав одну свою. Украинская теннисистка победила со счетом 6:4.

Зато во втором сете Элина взяла две подачи Контавейт и также одержала победу – 6:3.

Отмечается, что Контавейт хоть и проводила разящие атаки, но допускала слишком много ошибок, что привело к ее поражению.

.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!



Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP — WTA (@WTA) May 19, 2018

В финале в Риме Свитолина сыграет с победительницей пары Симона Халеп – Мария Шарапова.