Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA в Риме одолела представительницу Германии Анжелику Кербер.

После равного начала игры, при счете 3:2 Свитолина отдала сопернице свою подачу, однако впоследствии сумела отыграться, взяв четыре гейма подряд и выиграв сет 6:4.

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С аналогичным счетом закончился и второй сет. Первые пять подач в нем теннисистки отдавали сопернице – здесь удачливее была Свитолина, взяв три подачи Кербер. Именно это помогло довести сет, а заодно и игру до победы.

Также способствовало победе и то, что Свитолина допустила лишь одну двойную ошибку, в то время как у немки за всю игру таких набралось аж восемь.

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В полуфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт – Каролин Возняцки.



Стоит отметить, что Свитолина является действующей победительницей турнира в Риме.