Это произошло в селе Струмок, которое расположено в Белгород-Днестровском районе. На место сразу прибыли правоохранители.

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Водитель был трезв

Во время установления обстоятельств водителя проверили на содержание алкоголя в крови. Оказалось, что он был абсолютно трезв.

На фото заметно, что после аварии рядом стоял велосипед. Вероятно, он принадлежал погибшему мальчику.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего. Если водителя признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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