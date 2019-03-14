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      Элитные высотки: что может появиться на месте завода Порошенко на Рыбальском – фото

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      На месте завода Порошенко на Рыбальском острове может появиться район элитных многоэтажек
      На месте завода Порошенко на Рыбальском острове может появиться район элитных многоэтажек / hmarochos.kiev.ua

      В 2018-м экс-регионал и бизнесмен Сергей Тигипко приобрел завод "Кузница на Рыбальском", который ранее был известен, как "Ленинская кузница" у действующего президента Петра Порошенко.

      Накануне Тигипко впервые рассказал, что планирует построить на территории одного из старейших заводов Киева новый жилой массив и большой торгово-офисный центр.

      Читайте также: Нищук не позволил Тигипко строить небоскреб в центре Киева

      Что может появиться на месте завода Порошенко?

      На Рыбальском может появиться жилой район с элитными многоэтажками.

      По данным издания "Небоскреб", застройщик рассматривает несколько предложений, одно из которых от City One Development.

      Смотрите, как может выглядеть элитный жилой квартал Lipki Island City Resort на Рыбальском острове в Киеве:

      Как изменится рыбальский остров?

      Детальный план территории, который Киеврада утвердила в 2016 году, предусматривает, что промышленные зоны на острове могут застроить жильем и мультифункциональными зданиями.

      Площадь кварталов многоквартирной застройки может увеличиться с 5,3 гектара до 44,4 гектара, а население с 1300 до 21 тысячи в течение 5 лет.

      На сайтах по поиску недвижимости уже можно найти информацию о ЖК Lipki Island City Resort на улице Набережно-Рыбальской в Подольском районе Киева.

      Известно, что планируют строить жилье бизнес-класса. 36 домов будут рассчитаны на более 6 тысяч квартир.

      Київ Рибальський острів Кузня на Рибальському Тігіпко Порошенко

      ЖК Lipki Island City Resort планируют построить на Рыбальском острове в Киеве

      По состоянию на начало 2019 года квадратный метр в новостройках Киева бизнес-класса в среднем стоил 36,5 тысяч гривен.

      Читайте больше о том, как изменились Цены на первичном рынке жилья Киева в феврале 2019

       
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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Бизнес Петр Порошенко Сергей Тигипко Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Строительство Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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