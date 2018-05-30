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Элизабет Херли призналась об инъекциях ботокса

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Элизабет Херли для Grazia
Элизабет Херли для Grazia

Британская актриса и модель Элизабет Херли в свои 52 года не перестает демонстрировать идеальные формы тела. Звезда уверяет, что не делала пластических операций, но поддерживает красоту инъекциями ботокса.

Об этом она рассказала в беседе с  Grazia. Кроме интервью, Херли также снялась в стильной фотосессии для глянца.

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"Пластическая хирургия? Я бы боялась. Филлеры? Забудьте об этом! Но в моем лбу ботокс", – искренне призналась 52-летняя Херли.


Элизабет Херли для Grazia

 

Элизабет также поделилась, как поддерживает тело в форме.

"Я не веган, который живет на зеленых соках, я не хожу фанатично в спортзал. Да, я занимаюсь йогой и пилатесом, но в последние восемь месяцев нет, поскольку травмировала плечо пилой для стрижки кустов", – рассказала она.

Херли прокомментировала, как ее сын Дэмиен реагирует на мамины соблазнительные фото в купальниках ее бренда. По словам звезды, парень очень поддерживает ее "как актрису и как семейного кормильца".

"Я часто показываю их (фотографии) ему, прежде чем постить, потому что он – молодежь, он знает, что людям нравится", – сказала Элизабет и добавила, что ее сын с детства любит гламур.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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