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Элтон Джон и принц Гарри запускают совместную кампанию по борьбе со СПИДом

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Элтон Джон и принц Гарри
Элтон Джон и принц Гарри / GettyImages

Знаменитый певец Элтон Джон и британский принц Гарри решили объединиться ради борьбы со СПИДом.

Во время 22-й Международной конференции по проблеме вируса иммунодефицита во вторник, 24 июля, принц Гарри и Элтон Джон объявили о создании совместной коалиции MenStar Coalition в борьбе против СПИДа, пишет издание Harper's Bazaar.

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Кампания касается расширения исследований и лечения ВИЧ-инфекции среди мужчин с целью окончательного прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году.

принц гаррі елтон джон
Принц Гарри и Элтон Джон / Getty

Кроме того, одной из основных задач является побуждение мужчин регулярно сдавать анализы на СПИД и проходить лечение в случае необходимости.

Если мы хотим выиграть борьбу со СПИДом, мы должны сделать все необходимое, чтобы и мужчины стали частью решения проблемы. Пришло время для создания глобальной коалиции, которая научит мужчин защищать не только себя, своих жен, девушек, сестер и дочерей, но также братьев и сыновей,
– заявил Элтон Джон.

принц гаррі елтон джон
Элтон Джон и принц Гарри / Getty

Британский принц отметил, что в мире очень много людей, которые по-прежнему игнорируют тот факт, что отсутствие должного внимания профилактике и лечению ВИЧ ведет к разрушительным последствиям.

Заметим, что покойная мать принца Гарри принцесса Диана также занималась борьбой со СПИДом. Благодаря ей в 1987 году появилось первое ВИЧ/СПИД отделение в больнице в Великобритании.

Напомним, Элтон Джон принял участие в благотворительной акции, которая касается профилактики и привлечения к борьбе со СПИДом в Украине, в рамках фестиваля "Кураж Базар", который прошел 28 мая в Киеве.

Теги: LifeStyle Профилактика заболеваний СПИД благотворительность Королівська сім'я Элтон Джон
Источник: 24 Канал
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