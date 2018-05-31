Элтон Джон поделился впечатлениями от выступления в Украине

71-летний Элтон Джон принял участие в благотворительном концерте, который состоялся в Киеве. Легендарный певец поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Как известно, британский артист стал приглашенной звездой на фестивале "Кураж Базар". Во время светского мероприятия организаторы устроили украинцам специальную благотворительную акцию – "День с Элтоном Джоном". Легендарный вокалист спел свои самые известные хиты и пообщался с поклонниками. По словам организаторов, все вырученные средства передадут на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи, направленного на борьбу со СПИДом.

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После выступления и интервью Элтон Джон признался, что он в восторге от Украины. По его словам, украинцы прекрасно осведомлены в вопросах, касающихся СПИДа, поэтому артист видит значительный прогресс.

Прекрасный вечер на фестивале Фонда Элтона Джона в Киеве. Я так горжусь тем, как украинцы проинформированы и осведомлены в вопросах ВИЧ. У нас такой огромный прогресс, поскольку мы начали работать вместе 11 лет назад,

– написал Элтон Джон.

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn) 29 Тра 2018 р. о 11:29 PDT

Кроме этого, Элтон Джон рассказал, что в восторге от украинских медиа, поскольку во время интервью певец и его супруг Дэвид Ферниш получили немалую поддержку журналистов.

"Я с Дэвидом приняли участие в эфире украинского радио, чтобы обсудить вопрос о ВИЧ на национальном уровне. Мы были поражены той большой поддержке, которую получили от СМИ", – добавил Элтон Джон.