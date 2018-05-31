15:12
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Элтон Джон поделился впечатлениями от выступления в Украине

155 Читати новину українською
Элтон Джон в Киеве
Элтон Джон в Киеве / Фото из свободных источников

71-летний Элтон Джон принял участие в благотворительном концерте, который состоялся в Киеве. Легендарный певец поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Как известно, британский артист стал приглашенной звездой на фестивале "Кураж Базар". Во время светского мероприятия организаторы устроили украинцам специальную благотворительную акцию – "День с Элтоном Джоном". Легендарный вокалист спел свои самые известные хиты и пообщался с поклонниками. По словам организаторов, все вырученные средства передадут на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи, направленного на борьбу со СПИДом.

Читайте также: Элтон Джон в Киеве: яркие фото с благотворительной акции

После выступления и интервью Элтон Джон признался, что он в восторге от Украины. По его словам, украинцы прекрасно осведомлены в вопросах, касающихся СПИДа, поэтому артист видит значительный прогресс.

Прекрасный вечер на фестивале Фонда Элтона Джона в Киеве. Я так горжусь тем, как украинцы проинформированы и осведомлены в вопросах ВИЧ. У нас такой огромный прогресс, поскольку мы начали работать вместе 11 лет назад,
– написал Элтон Джон.

 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

Кроме этого, Элтон Джон рассказал, что в восторге от украинских медиа, поскольку во время интервью певец и его супруг Дэвид Ферниш получили немалую поддержку журналистов.

"Я с Дэвидом приняли участие в эфире украинского радио, чтобы обсудить вопрос о ВИЧ на национальном уровне. Мы были поражены той большой поддержке, которую получили от СМИ", – добавил Элтон Джон.

 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

Теги: LifeStyle Музыка благотворительность СПИД Элтон Джон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
2023
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук