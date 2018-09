Элтон Джон посвятил песню умершему рэперу Мак Миллеру: трогательное видео

Титулованный музыкант и певец Элтон Джон во время своего концерта посвятил песню рэперу Мак Миллеру, который умер в возрасте 26 лет. Трогательное видео появилось на YouTube.

Как известно, 7 сентября в Калифорнии умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело певца нашли в его доме в долине Сан-Фернандо. Правоохранители предполагают, что смерть вокалиста наступила из-за передозировки наркотиками.

Многие представители шоу-бизнеса отреагировали на новость о смерти артиста. Не обошел вниманием трагическую весть и британский музыкант Элтон Джон. Во время выступления в американском городе Аллентаун в штате Пенсильвания, легендарный артист посвятил Мак Миллеру песню "Don't let the sun go down on me".

"Невероятно, он умер в 26 лет. Непостижимо, что такой молодой человек, такой талант, может умереть. И мне бы хотелось послать всю нашу любовь и добрые пожелания его родным, его семье, его друзьям. Мак, где бы ты не был, надеюсь, ты счастлив", – сказал со сцены Элтон Джон.

Смотрите фрагмент выступления Элтона Джона в США (видео):