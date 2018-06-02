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Элтон Джон встретился с украинским мальчиком, которого хотел усыновить 9 лет назад

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Элтон Джон в Киеве
Элтон Джон в Киеве / Фото из открытых источников

Сэр Элтон Джон, который на неделе побывал в Киеве в рамках украинского фестиваля "Кураж базар", встретился с ВИЧ-инфицированным 10-летним мальчиком, которого не смог усыновить 9 лет назад.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

71-летний британский музыкант давно ждал этой встречи, поскольку в 2009 году, когда он имел желание усыновить мальчика Льва Агеева, украинская власть ответила ему отказом из-за возраста (на тот момент певцу был 61 год) и нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Однако мальчик, которого Элтон впервые увидел в специализированном детском доме для ВИЧ-инфицированных детей в Макеевке Донецкой области, охотно позировал с музыкантом на фоне старых фотографий, сделанных во время их первой встречи.


Элтон Джон с 10-летним Львом Агеевым


Элтон Джон и Лев Агеев в 2009 году

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Как оказалось, несмотря на запрет усыновления Льва, в начале войны на Донбассе бабушка мальчика попросила Элтона помочь перевезти его в более безопасное место. Так, при содействии певца Лев и его брат Артем вместе с бабушкой переехали во Львов. И теперь, через несколько лет, по приглашению фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук, британский певец снова увидел, как мальчик вырос, и узнал, как он сегодня живет.

Теги: Война на Донбассе Дети Музыка LifeStyle СПИД Элтон Джон
Источник: 24 Канал
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