Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

71-летний культовый певец Элтон Джон сыграет на церемонии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Последний раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад на похоронах принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, сообщает издание Dailymail.

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Элтон Джон на похоронах принцессы Дианы

Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.

Интересно, что хотя певец выступит на церемонии свадьбы, приглашения как гость он не получил.

Элтон Джон и принцесса Диана

Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце.