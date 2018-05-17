Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
71-летний культовый певец Элтон Джон сыграет на церемонии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
Последний раз певец принимал участие в королевской церемонии 21 год назад на похоронах принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе, сообщает издание Dailymail.
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Элтон Джон на похоронах принцессы Дианы
Как известно, Элтон Джон был близким другом принцессы, а сегодня поддерживает отношения с принцами Гарри и Уильямом.
Интересно, что хотя певец выступит на церемонии свадьбы, приглашения как гость он не получил.
Элтон Джон и принцесса Диана
Стоит добавить, что прошлым летом Элтон провел время с принцем Гарри на Сицилии. По словам певца, принц Гарри ему рассказывал, что он очень влюблен в Меган.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце.