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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Эмбер Херд назвали рабовладелицей и обвинили в расизме: подробности скандала

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Эмбер Херд
Эмбер Херд / Фото из открытых источников

Голливудская киноактриса, экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд оказалась в центре скандала, связанного с мигрантами. Девушка опубликовала пост о контрольно-пропускном пункте в Голливуде, который пользователи сочли расистским.

Об этом сообщает Harper's Bazaar.

"Просто слышала, что в Голливуде есть контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких кварталах от того места, где я живу. Если вы здесь живете, лучше подвозите своих домработниц, нянь и озеленителей до дома вечером", – написала Херд на своей странице в Twitter.

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Пользователи социальных страниц в ответ обвинили актрису в расизме и сравнили с рабовладельцем начала 19 века. Кроме того, юзеры заявили, что она принадлежит к элите и понятия не имеет о реальных масштабах проблемы.

"Должны только домохозяйки, озеленители и няни беспокоиться? На эту работу только нелегальных мигрантов нанимают?", "Вы похожи на жителя юга 1800-х годов, который предупреждает всех других богатых рабовладельцев"," Чтобы вы знали, полиция все время проверяет уличные контрольно-пропускные пункты. Ничего нового в этом нет, но в вашем закрытом обществе об этом явно не слышали", – комментировали сообщение читатели.

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После этого Херд удалила пост и опубликовала черно-белое фото девочки в футболке с надписью "Место рождения: Земля, раса: человек, политические убеждения: свобода, религия: любовь".

 

Теги: LifeStyle Новости США Джонни Депп Скандал
Источник: 24 Канал
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