Эмбер Херд подловили на свидании с новым мужчиной: фото

Голливудскую киноактрису Эмбер Херд папарацци подловили на свидании с новым возлюбленным – арт-дилером Вито Шнабелем. Пара гуляла на Бруклинском полуострове Кони-Айленд и ужинала в ресторане с русской кухней.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Около двух часов пара прогуливалась по улицам полуострова, после чего зашла покушать в ресторан с русской кухней "Tatiana", завершив посиделки глубоко за полночь.

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Эмбер Херд и Вито Шнабель

Для вечерней прогулки Эмбер Херд выбрала удобный комбинезон коричневого цвета, подчеркнув образ черной сумочкой и такой же обувью. А Вито Шнабель выбрал свободные черные брюки и голубую рубашку.

Впервые Эмбер и Вито засветились в объективах папарацци в начале мая. Тогда они сидели вместе на заднем сидении внедорожника в Нью-Йорке. С тех пор пару больше не видели вместе, и только сейчас их удалось снова зафиксировать в Бруклине.

Напомним, что 32-летняя американка Эмбер в начале этого года порвала отношения с миллиардером Илоном Маском, а Вито в прошлом году, после трех лет отношений, закончил роман с супермоделью Хайди Клум.