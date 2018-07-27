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Эмбер Херд упрекнула экс-супругу Деппу ироничным постом

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Эмбер Херд
Эмбер Херд / Instagram / @amberheard

Звезда Голливуда Эмбер Херд все никак не может завершить словесную перепалку с бывшим мужем Джонни Деппом. Мужчина ранее посвятил ей тату, но после громких разводов и суда изменил его значение несколько раз. Эмбер тоже не осталась в долгу и лаконично прокомментировала его выходки.

Об этом сообщают на People.

Когда супруги еще официально были вместе, Депп сделал на своих пальцах правой руки татуировку "Slim", что в переводе означает "худенький, стройный". Такое прозвище актер дал своей экс-жене, когда они были вместе. Как только у них начались проблемы в семье, свою татуировку он исправил на словом "Scum" ("сволочь, ничтожество").

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Татуировка Джонни Деппа в 2016 году, когда он еще был женат на Эмбер Херд

После развода и раздела имущества Депп в третий раз сменил тату на слово "Scam" (афера, мошенничество), а исправленную букву "A" изобразил как символ анархии. Фото с новым тату на своей странице в  Instagram выложил коллега Деппа по группе Hollywood Vampires Томми Хенриксен.


Татуировка Джонни Деппа теперь

Похоже, Эмбер Херд поняла подтекст его татуировок и решила оставить в своем Instagram фото, на котором позирует с поднятыми руками и перстнями на пальцах (как и у Джонни), подписав фотографию: "И не надо никаких красок". Поклонники актрисы поддержали ее в комментариях и поняли смысл публикации. Снимок был сделан в фотостудии фестиваля Comic-Con в Сан-Диего неделю назад.

 

Напомним, что Эмбер и Джонни прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Херд о домашнем насилии. После судебной волокиты актриса смогла отсудить у экс-мужа большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. Недавно Депп дал откровенное интервью, в котором описал болезненное расставание с бывшей женой и рассказал о затруднительном финансовом положении.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные разводы Эмбер Херд Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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