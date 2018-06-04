Эмбер Херд похвасталась фигурой в купальнике: фото
Голливудская актриса Эмбер Херд отправилась отдыхать в тропические места, но не забывает радовать поклонников фотографиями в купальнике.
Эмбер выложила в Instagram кадры с солнечного пляжа, где проводила время прошедшую неделю.
На одном из фото 32-летняя актриса позирует в светлом купальнике, демонстрируя свое спортивное тело. Под этой фотографией тысячи фанатов написали Херд одобрительные комментарии: "Чистая красота", "Очень красивая леди".
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Эмбер Херд
Источник: 24 Канал
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