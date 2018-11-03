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      Эмбер Хьорд снялась для глянца и призналась, почему друзья называют ее "мисс Безумие": фото

      52 Читати новину українською
      Эмбер Херд для Marie Claire
      Эмбер Херд для Marie Claire / www.hawtcelebs.com

      Американская актриса Эмбер Херд стала героиней декабрьского выпуска британского издания Marie Claire. Для глянца звезда снялась в яркой фотосессии и откровенно поделилась мыслями о своей бисексуальности.

      Бывшая жена Джонни Деппа и экс-девушка миллиардера Илона Маска в новой фотосессии примерила несколько гламурных образов от Dolce & Gabbana, Givenchy и Gucci. Автором фотоистории стал английский фотограф Теш.

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      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      В интервью звезда рассказала, что ей всегда везло на женщин больше, чем мужчин, но она все еще надеется найти человека, с которым бы у нее были стабильные отношения: "Меня редко привлекают... "здоровые". Но я все еще надеюсь. Я надеюсь испытать искреннее влечение к тому, с кем возможны здоровые отношения. Я очень этого хочу".

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      Кроме того Эмбер Хьорд добавила, что друзья называют ее настоящей "мисс Безумие", ведь все романы актрисы по их мнению является безумием.

      Мои отношения – это вечный повод для насмешек среди моих близких друзей. Они называют меня "мисс Безумие". Они всегда говорят, что все это выглядит слишком странно,
      – поделилась киноактриса.

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Ембер Хьорд
      Эмбер Херд для Marie Claire

      Теги: LifeStyle Мода Эмбер Херд Голливуд
      Источник: HawtCelebs
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