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Эмили Ратаковски – 27: самые горячие фото модели (18+)

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Ратаковски – 27: самые горячие фото модели
Ратаковски – 27: самые горячие фото модели / Фото из свободных источников

7 июня американская модель Ратаковски празднует свой двадцать седьмой день рождения. За время своей карьеры она стала одной из самых популярных манекенщиц мира. 24 канал решил вспомнить ее горячие фото, опубликованные в 2018 году.

Сексапильная, эпатажная и стильная – такой привыкли видеть Эмили Ратаковски ее сторонники. Звезда славится своей непредсказуемостью, поэтому спрогнозировать, каким будет ее следующее сообщение в социальной сети просто невозможно.

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Девушка родилась в 1991 году в Лондоне в творческой семье: отец модели – польский художник, а мать – писательница. Семья со временем переехала в солнечную Калифорнию, где росла Ратаковски.

 

Birthday bikini baby! @emrata

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim)

 

Хотя в детстве девушка мечтала стать актрисой, уже в 14 лет она начинает свою модельную карьеру, подписав контракт с Ford Models. Это был первый ее шаг к мировой славе. После обучения в Калифорнийском университете, где Эмили Ратаковски изучала изобразительное искусство, она полностью посвящает себя карьере манекенщицы. За несколько лет нетипичная внешность модели покорила весь мир.

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Знаковыми работами в ее творчестве стало участие в провокационных образах. В частности, Эмили Ратаковски обнажилась в клипе "Blurred Lines" Робина Тика.

Смотрите видео клипа Робина Тика на песню "Blurred Lines" (18+):

 

В свои 27 лет Ратаковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард. В день рождения обольстительной Эмили Ратаковски 24 канал решил вспомнить самые горячие фото, которые опубликовала модель с начала 2018 года.

 

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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