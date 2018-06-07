Эмили Ратаковски – 27: самые горячие фото модели (18+)

7 июня американская модель Ратаковски празднует свой двадцать седьмой день рождения. За время своей карьеры она стала одной из самых популярных манекенщиц мира. 24 канал решил вспомнить ее горячие фото, опубликованные в 2018 году.

Сексапильная, эпатажная и стильная – такой привыкли видеть Эмили Ратаковски ее сторонники. Звезда славится своей непредсказуемостью, поэтому спрогнозировать, каким будет ее следующее сообщение в социальной сети просто невозможно.

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Девушка родилась в 1991 году в Лондоне в творческой семье: отец модели – польский художник, а мать – писательница. Семья со временем переехала в солнечную Калифорнию, где росла Ратаковски.

Birthday bikini baby! @emrata Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 7 Чер 2018 р. о 7:48 PDT

Хотя в детстве девушка мечтала стать актрисой, уже в 14 лет она начинает свою модельную карьеру, подписав контракт с Ford Models. Это был первый ее шаг к мировой славе. После обучения в Калифорнийском университете, где Эмили Ратаковски изучала изобразительное искусство, она полностью посвящает себя карьере манекенщицы. За несколько лет нетипичная внешность модели покорила весь мир.

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Знаковыми работами в ее творчестве стало участие в провокационных образах. В частности, Эмили Ратаковски обнажилась в клипе "Blurred Lines" Робина Тика.



Смотрите видео клипа Робина Тика на песню "Blurred Lines" (18+):

В свои 27 лет Ратаковски – одна из самых успешных моделей. Звезда – известная любительница сексуальных фотосессий, которые часто устраивает ее муж – актер Себастьян Бир-Макклард. В день рождения обольстительной Эмили Ратаковски 24 канал решил вспомнить самые горячие фото, которые опубликовала модель с начала 2018 года.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Чер 2018 р. о 6:44 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 3 Чер 2018 р. о 8:01 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Тра 2018 р. о 8:13 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Тра 2018 р. о 10:20 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Тра 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Кві 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Кві 2018 р. о 10:30 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 12:02 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 11:41 PST

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Лют 2018 р. о 12:09 PST