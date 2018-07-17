Эмили Ратаковски обнажила грудь и показала упругие ягодицы: откровенные фото 18+

Супермодель Эмили Ратаковски порадовала сеть очередными эротическими кадрами, на которых смело демонстрирует все свои прелести.

Собственный бренд купальников Эмили под названием "Inamorataswim" позволяет модели чаще демонстрировать свое тело поклонникам. Сексуальные фасоны купальников подчеркивают ее формы, выгодно представляя ее перед публикой.

Читайте также: Соблазнительная Эмили Ратаковски показала фото с провокационными позами: горячие кадры

Следовательно, американская красавица в который раз в обольстительном бикини обнажила грудь в Instagram, прикрыв их традиционно руками, а также показала упругие ягодицы на фоне экзотических пейзажей и ухоженный плоский живот.

Эмили Ратаковски

На одном из последних фото она также показала снимок, на котором обнаженной лежит в постели с белыми простынями на фоне книжных полок.