Эмили Ратаковски обнажилась в ванной: соблазнительные фото
Модель Эмили Ратаковски поделилась серией соблазнительных снимков с ее последней съемки для Paper Magazine.
На одном из кадров 27-летняя звезда позирует в ванной комнате. Интимные части своего тела Ратаковски кокетливо прикрывает полотенцем, что придает ее образу еще больше сексуальности.
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В фотосессии Эмили изображена с короткой стрижкой, но скорее всего это не смена имиджа, а парик.
Источник: 24 Канал
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