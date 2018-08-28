Эмили Ратаковски обнажилась в ванной: соблазнительные фото

Модель Эмили Ратаковски поделилась серией соблазнительных снимков с ее последней съемки для Paper Magazine.

На одном из кадров 27-летняя звезда позирует в ванной комнате. Интимные части своего тела Ратаковски кокетливо прикрывает полотенцем, что придает ее образу еще больше сексуальности.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений Jordan Barrett (@iblamejordan) 27 Сер 2018 р. о 6:19 PDT

В фотосессии Эмили изображена с короткой стрижкой, но скорее всего это не смена имиджа, а парик.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Сер 2018 р. о 9:05 PDT