Эмили Ратаковски опубликовала новые соблазнительные фото из Парижа (18+)
Известная американская модель Эмили Ратаковски очередной раз очаровала поклонников своими соблазнительными фото.
Супермодель опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
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Только за первые часы после публикации Эмили Ратаковски в Париже поклонники оставили тысячи довольных отзывов и более 700 тысяч лайков.
Эмили Ратаковски/ Instagram
Фото с итальянским сыром бурратой Эмили подписала как "EmRata x BurRata"
Эмили Ратаковски/ Instagram
Эмили Ратаковски/ Instagram
Кто такая Эмили Ратаковски?
Ратаковски популярная американская модель, прославившаяся раскованностью и своей сексуальной фигурой.
Источник: 24 Канал
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