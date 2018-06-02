Эмили Ратаковски опубликовала новые соблазнительные фото из Парижа (18+)

Известная американская модель Эмили Ратаковски очередной раз очаровала поклонников своими соблазнительными фото.

Супермодель опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

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Только за первые часы после публикации Эмили Ратаковски в Париже поклонники оставили тысячи довольных отзывов и более 700 тысяч лайков.



Эмили Ратаковски/ Instagram

Фото с итальянским сыром бурратой Эмили подписала как "EmRata x BurRata"



Эмили Ратаковски/ Instagram



Эмили Ратаковски/ Instagram



Кто такая Эмили Ратаковски?

Ратаковски популярная американская модель, прославившаяся раскованностью и своей сексуальной фигурой.