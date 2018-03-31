Эмили Ратаковски поделилась сексуальными фотографиями: фото
Известная американская модель Ратаковски в очереднойраз порадовала сексуальными фотографиями своих поклонников в Instagram.
В своем Instagram сексапильная модель выложила соблазнительные фото, которые за час собрали более 100 тысяч предпочтений и много лестных комментариев.
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На первой фотографии Эмили в синем бикини в горошек с закрытыми глазами позирует возле автомобиля, в котором сидит ее муж, глядя на свою очаровательную жену.
На второй фотографии Ратаковски в красном сексуальном белье соблазнительно смотрит в камеру, демонстрируя свои идеальные формы.
Источник: 24 Канал
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