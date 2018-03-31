Эмили Ратаковски поделилась сексуальными фотографиями: фото

Известная американская модель Ратаковски в очереднойраз порадовала сексуальными фотографиями своих поклонников в Instagram.

В своем Instagram сексапильная модель выложила соблазнительные фото, которые за час собрали более 100 тысяч предпочтений и много лестных комментариев.

Читайте также: Топ-10 самых горячих фото из Instagram Ратаковски (18+)

На первой фотографии Эмили в синем бикини в горошек с закрытыми глазами позирует возле автомобиля, в котором сидит ее муж, глядя на свою очаровательную жену.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Бер 2018 р. о 6:49 PDT

На второй фотографии Ратаковски в красном сексуальном белье соблазнительно смотрит в камеру, демонстрируя свои идеальные формы.