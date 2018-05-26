Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой и пикантным декольте в Лас-Вегасе: фото

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковски засветилась на светском мероприятии в скромном платье. Наряд подчеркнул идеальную фигуру манекенщицы и опроверг все слухи о ее беременности.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Светская вечеринка состоялась в Лас-Вегасе. Курортный город превратился в скопление звезд и их поклонников, ведь селебритиз посетили открытие Apex Social Club и Camden Coxtail Lounge в одном из известнейших казино Лас-Вегаса – Palms Casino Resort.

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Не обошла вниманием это событие и Эмили Ратаковски, которая выбрала для мероприятия стильное платье бежевого цвета с пикантным декольте. Миди-платье невероятно подчеркнуло стройное тело звезды. Эмили Ратаковски подобрала к образу красный клатч и босоножки на каблуках бронзового цвета.



Эмили Ратаковски на красной дорожке в Лас-Вегасе



​Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски засветила пикантное декольте

Стоит отметить, что Эмили Ратаковски приехала на светское мероприятие без своего супруга – актера и продюсера Себастьяна Бор-Маккларда. Однако звезда не выглядела растерянно, а наоборот – наслаждалась вниманием журналистов и фотографов.

Эмили Ратаковски в Лас-Вегасе

Это не единственное платье телесного цвета в гардеробе модели. Недавно Эмили Ратаковски гуляла по улицам Нью-Йорка в подобном платье. Как всегда, манекенщица выглядела роскошно.