Эмили Ратаковски похвасталась идеальными формами в белье: соблазнительное фото

Популярная американская модель Эмили Ратаковски в очередной раз доказала, что имеет идеальную фигуру. Стройная звезда предстала перед поклонниками в одном белье.

Как известно, откровенными снимками 26-летняя Эмили Ратаковски доказывает, что не стесняется своего тела. Кроме этого, недавно модель занялась разработкой собственной линии купальников, которую назвала Inamorataswim. Один из них Эмили Ратаковски показала на новой фотографии в Instagram.

Читайте также: Известная модель Эмили Ратаковски показала соблазнительные фото с отдыха

Модель позирует в ванной комнате в одних трусах. При этом Эмили Ратаковски игриво прикрывает обнаженную грудь, контуры которой виднеются в зеркале. Пикантный образ звезда дополнила белым полотенцем, которым замотала волосы.

Я не думаю, что вы готовы к этому. Большие вещи вскоре будут в Inamorataswim,

— подписала снимок Эмили Ратаковски.

Новым нарядом модель уже заинтересовала пользователей социальной сети, которые с восторгом комментировали соблазнительные формы знаменитости.