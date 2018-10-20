Эмили Ратаковски похвасталась соблазнительными формами в бикини: пикантные фото

Американская модель Эмили Ратаковски стала звездной социальных сетей благодаря своей идеальной фигуре, которую она часто демонстрирует поклонникам.

Ратаковски продолжает делиться с поклонниками фотографиями из своего отпуска на греческом острове Миконос. Архивные фотографии с летнего отдыха звезда уже опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Эмили позирует в купальнике собственного бренда Inamorata Swim. В одной руке модель держит бокал белого вина, в другой – устрицу.

"Просто вспоминаю", – прокомментировала снимки Эмили.



Эмили Ратаковски / Instagram

Эмили Ратаковски / Instagram

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