Эмили Ратаковски похвасталась соблазнительными формами в бикини: пикантные фото
Американская модель Эмили Ратаковски стала звездной социальных сетей благодаря своей идеальной фигуре, которую она часто демонстрирует поклонникам.
Ратаковски продолжает делиться с поклонниками фотографиями из своего отпуска на греческом острове Миконос. Архивные фотографии с летнего отдыха звезда уже опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке Эмили позирует в купальнике собственного бренда Inamorata Swim. В одной руке модель держит бокал белого вина, в другой – устрицу.
"Просто вспоминаю", – прокомментировала снимки Эмили.
Эмили Ратаковски / Instagram
Эмили Ратаковски / Instagram
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Источник: 24 канал
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