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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эмили Ратаковски похвасталась соблазнительными ягодицами на отдыхе: фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски очередной раз продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальниках ее собственного бренда "Inamorataswim".

Ратаковски опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле в купальнике, спасательном жилете и в шлеме. Модель в очередной раз сделала акцент на своих ягодицах.

"Спасибо, Италия – лучшая", – прокомментировала Эмили короткий ролик, в котором позирует на яхте.

Смотрите видео с Эмили Ратаковски:

 

Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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