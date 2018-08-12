Эмили Ратаковски похвасталась соблазнительными ягодицами на отдыхе: фото
Американская модель Эмили Ратаковски очередной раз продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальниках ее собственного бренда "Inamorataswim".
Ратаковски опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
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Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле в купальнике, спасательном жилете и в шлеме. Модель в очередной раз сделала акцент на своих ягодицах.
"Спасибо, Италия – лучшая", – прокомментировала Эмили короткий ролик, в котором позирует на яхте.
Смотрите видео с Эмили Ратаковски:
Источник: 24 Канал
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